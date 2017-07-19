Credito sportivo: protocollo con Opes per strumenti finanziari agevolati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - In particolare, come specificato in una nota, l'intesa punta a facilitare interventi per l'acquisto di attrezzature, la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi e il miglioramento della loro accessibilita' e sostenibilita'.

Attraverso questa partnership, Icsc e Opes intendono sostenere la crescita del sistema sportivo dilettantistico, promuovendo nuove opportunita' per associazioni e societa' sportive e contribuendo alla diffusione dello sport come strumento di inclusione, educazione e coesione sociale nelle comunita' locali.

'La partnership con Opes si inserisce pienamente tra le priorita' della strategia industriale della Banca: prossimita' ai territori e rafforzamento del supporto finanziario al non profit sportivo', ha dichiarato l'amministratrice delegata di Icsc, Antonella Baldino.

'L'iniziativa e' finalizzata ad ampliare l'accesso al credito per associazioni, societa' sportive di base e piccoli operatori che incontrano maggiori difficolta' nel dialogo con il sistema finanziario tradizionale, attivando nuova leva su investimenti ad alto impatto. Un'azione di sistema capace di coniugare sostenibilita' finanziaria e addizionalita', per valorizzare lo sport come infrastruttura sociale che unisce territori, comunita', generazioni', ha aggiunto Baldino. 'La firma del protocollo d'intesa con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale consolida una partnership strategica che si sposa alla perfezione con la nostra missione: sviluppare percorsi inclusivi e sostenibili di promozione sportiva, sociale e culturale in Italia e all'estero', ha detto il presidente nazionale di Opes, Juri Morico. 'Alle realta' affiliate potremo offrire maggiori opportunita', certezze e soluzioni, in grado di trasformare i progetti in realta' concrete che generano valore per i propri tesserati e per la propria comunita', sia in termini di inclusione e accessibilita', ma anche di promozione del benessere psico-fisico', ha concluso.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 22-03-26 14:28:14 (0255) 5 NNNN