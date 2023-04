Credito: nel 2023 aumento tassi Bce puo' costare a imprese italiane 15 mld euro

Studio Temerari Manager (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 4 apr - "Nel 2023 il tasso medio di sconto Europeo ha raggiunto circa il 3,5% (+2 p.p. sul 2022), e considerando un'esposizione debitoria delle imprese italiane che sfiora 749,2 mld di euro, questo aumento significa che gli imprenditori si troveranno nel 2023 a dover pagare interessi per finanziamenti, mutui e leasing per un valore totale di oltre 35 mld all'anno, +15 mld di euro rispetto al 2022".

Questo quanto dichiara un'analisi sul costo del denaro diffusa da Studio Temerari Manager che stila una classifica delle regioni piu' esposte la Lombardia (interessi totali 4,33 mld di euro sul 2022), il Lazio (+1,58 mld di euro sul 2022), l'Emilia Romagna (+1,58 mld di euro sul 2022), il Veneto (+1,52 mld euro), il Piemonte (+1,07mld di euro).

'L'aumento dei tassi, con molta probabilita' avra' un forte impatto sugli oneri finanziari, anche triplicandoli su base annua, con un effetto particolarmente pesante sia per le aziende italiane, contraddistinte da una dimensione ridotta, da una scarsa capitalizzazione e da un forte ricorso al debito, sia per i consumatori e per tutto il sistema finanziario - afferma Roberto La Caria, socio e Ad di Studio Temporary Manager. - E le aziende per compensare i maggiori oneri finanziari hanno due strade: o aumentare i prezzi del prodotto finito, ma il mercato in questa fase non e' propenso ad accettare nuovi aumenti, o ridurre in modo significativo i propri costi di produzione intervenendo in modo significativo sull'organizzazione e l'efficientamento".

