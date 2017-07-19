Credito: mutui prima casa, costi accessori oltre 12.500 euro a stipula (Facile.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Alcuni istituti applicano una percentuale sull'importo richiesto tra lo 0,50 e l'1%, ma normalmente questa voce di spesa non supera i 3.000 euro per i mutui piu' importanti. Per questa analisi il comparatore ha considerato una cifra media (1.000 euro). La perizia invece prevede il costo dell'attivita' del perito per la valutazione dell'immobile. Anche in questo caso i prezzi variano da banca a banca, in alcuni casi e' gratis. Per l'analisi e' stata considerata una spesa di 350 euro. Poi c'e' l'atto notarile. Per un atto di compravendita e un atto di mutuo con iscrizione ipotecaria si puo' considerare una spesa di 2.500 euro. E trattandosi di una prima casa, le imposte sono agevolate, ma i valori cambiano. Se si acquista da un privato, nella simulazione si arriva a 1.550 euro. Se invece si acquista da una societa' soggetta a Iva i conti cambiano. Il totale delle imposte questa volta e' maggiore e arriva a 8.115 euro.

Com-Pan

