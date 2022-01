Credito imprese: Crif, -14,5% richieste 2021, volumi +14,8% e +29,4% importo medio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - Nel 2021 la graduale ripresa dell'economia ha contribuito a modificare l'atteggiamento delle imprese italiane rispetto al 2020, quando si erano rivolte in modo massiccio agli istituti di credito per chiedere finanziamenti anche di importo contenuto. Cosi', stando a quanto emerge dal Barometro Crif sul credito alle imprese (basato sul patrimonio informativo di Eurisc, il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif), il numero di richieste e' diminuito del 14,5% (+5,9% il confronto con il 2019, prima della pandemia). Per altro, si e' vista un'attenuazione nell'ultimo trimestre, con una flessione che si e' assestata a -8,5% dopo i picchi di inizio anno. Piu' nel dettaglio, le imprese individuali hanno fatto segnare un -25,3%, contro il -7,5% delle societa' di capitali. "Al contempo e' aumentato in modo significativo l'importo medio dei finanziamenti, a dimostrazione di come le imprese abbiano sentito meno l'esigenza di frazionare le richieste privilegiando invece il rapporto con gli istituti di riferimento. Alla luce di questo, i volumi complessivi del credito richiesto dalle imprese nell'ultimo anno risultano superiori del 14,8% rispetto a quelli del 2020", ha detto Maurizio Liuti, direttore corporate communication di Crif. Un dato significativo e' l'ulteriore aumento dell'importo medio richiesto, che nel 2021 si attesta a 105.109 euro (+29,4% rispetto al 2020) nell'aggregato di societa' di capitali e ditte individuali. In particolare, per le societa' di capitali l'importo mediamente richiesto e' pari a 139.846 euro (+24%) contro i 38.464 euro richiesti delle imprese individuali (+27,3%). "Sul fronte dell'offerta, nell'ultimo anno gli Istituti di credito hanno beneficiato di una rischiosita' fortemente attutita dalle misure straordinarie varate dal Governo", ha aggiunto Liuti.

Ars

(RADIOCOR) 31-01-22 12:39:50 (0318) 5 NNNN