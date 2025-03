Credito: go bravo, 28mila euro debito medio, 50enne del nord piu' a rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Uomo, sposato, cinquantenne, abita al Nord e con un debito di 28mila euro.

E' l'identikit medio di chi e' a rischio sovraindebitamento tracciato da Finsight, l'osservatorio della fintech Go Bravo.

Dall'indagine emerge come il 71% sia uomo, in aumento rispetto al 68% dello scorso anno, mentre le donne rappresentano il 29%. Il numero medio di debiti per persona e' pari a 2,5, stabile rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda il livello di istruzione, la meta', il 51%, ha un diploma di liceo, e il 17% ha terminato la scuola secondaria di primo grado, i laureati rappresentano l'8%. In termini assoluti, pero', il grado di indebitamento tende ad aumentare al crescere del titolo di studio: chi e' in possesso del diploma di licenza media ha un debito medio di 25mila euro, chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore di 27mila euro, mentre il debito medio dei laureati e' di circa 31mila euro. Piu' di 1 su 5, 21%, ha, pero', un debito superiore a 40mila euro.

In cima alla classifica delle regioni con il debito medio piu' alto Molise (oltre 32mila euro), Valle d'Aosta (31mila euro) e Puglia (30mila euro). In fondo, invece, Abruzzo (25mila euro), Friuli-Venezia Giulia (26mila euro) e Marche (27mila euro). E' il nord, pero', l'area con il maggior numero di casi (44%), piu' del Sud e delle Isole (29%) e del Centro (27%).

