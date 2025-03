Credito: digital lending vale 18,8mld nel 2024, stimato a 44mld nel 2029

Osservatorio Deloitte, Experian Cetif (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Il credito diventa sempre piu' digitale e nel 2024 il digital lending ha raggiunto un valore da 18,8 mld di euro. In cinque anni, dal 2019, una crescita di oltre 5 volte e, secondo le previsioni, rappresentera' il 30% del mercato del credito entro il 2029, con un valore stimato di oltre 44mld di euro. A sottolinearlo il nuovo Osservatorio Digital Lending 2025, realizzato in collaborazione da Monitor Deloitte, Experian e Cetif - Universita' Cattolica. In un trend in costante aumento dei pagamenti digitali, a registrare un incremento rapido sono le soluzioni di Prestito Finalizzato e Buy Now Pay Later, con crescite annue rispettivamente superiori al 100% e all'80% tra il 2019 e il 2024. Un trend in cui per il 2029 si stima che l'80% dei clienti bancari operera' in modalita' mobile, contro il 60% di oggi e il doppio rispetto agli utilizzatori del classico internet banking.

L'adozione del digital lending e' guidata principalmente da giovani uomini, residenti al nord e con redditi elevati. Con l'eccezione dello shopping, dove il Buy Now Pay Later, e' trainato dalla clientela femminile con gli acquisti nel comparto moda, che da solo rappresenta oltre l'80% delle transazioni. Ma a crescere e' anche la modalita' digitale per spese piu' elevate, compresi i mutui che con intelligenza artificiale e valutazioni da remoto vedono le erogazioni digitali in aumento del 18% annuo tra 2019 e 2024.

Numeri che fanno dire che 'il paradigma digitale anche per il credito sta iniziando ad essere la 'nuova' normalita'' con una 'clientela e' sempre piu' digital-first' dichiara Manuel Pincetti, managing partner di Monitor Deloitte. 'La digitalizzazione del credito e' ormai un trend inevitabile, non solo una moda passeggera', commenta anche Giulio Mariani, director data & AI, Experian Italia.

ami

(RADIOCOR) 16-03-25 14:27:53 (0293) 5 NNNN