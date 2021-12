Credito: Crif-Mistercredit, +8,7% frodi in I sem 2021 con 63 mln di danni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 dic - La maggioranza delle vittime e' rappresentata da uomini, nel 64,1% dei casi. La classe di eta' in cui si concentra il maggior numero di casi e' quella compresa tra i 18 e i 30 anni (con il 24,2% del totale). Riguardo la regione di residenza delle vittime, la ripartizione delle frodi mostra una maggiore incidenza dei casi in Campania (con quasi 1.900 casi), Lombardia (oltre 1.500), Sicilia (circa 1.400) e Lazio (piu' di 1.300). Si tratta delle stesse regioni che anche nel I semestre 2020 occupavano i primi posti, anche se la Sicilia sorpassa il Lazio. Il maggior incremento rispetto allo scorso anno si registra invece in Calabria (+30,9%) seguita da Puglia (+23,5%) e Campania (+ 12,6%). Il prestito finalizzato, seppur continui ad essere la tipologia di finanziamento maggiormente coivolto nei casi di frode con il 43,1% del totale, fa segnare un calo del -14,4% rispetto allo stesso periodo del 2020. Aumentano invece i casi di frode che interessano le carte di credito (+32,2%), che arrivano a rappresentare oltre un quarto del totale dei casi (il 26,7% per la precisione).

