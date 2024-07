Credito: Crif, Lombardia la piu' colpita da frodi nel 2023, 13,8% sul totale (+19%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - La Lombardia risulta la regione con la quota maggiore di vittime di frodi creditizie in Italia nel 2023, con il 13,8% dell'incidenza sul totale e un incremento del 19,1% rispetto all'anno precedente. E' quanto riporta l'Osservatorio Crif - Mister Credit sulle frodi creditizie relativo al 2023, che registra oltre 32.400 casi di frodi basate sul furto di identita' in Italia nel 2023, con un importo medio per frode di 4.666 euro. La Lombardia strappa cosi' il primato alla Campania dove le frodi creditizie calano del 24,7% nel 2023, attestandosi ad una quota sul totale pari al 12,7%, mentre nel 2022 era risultata pari al 16,9%. Nel 2023, al secondo posto tra le regioni piu' colpite da questo tipo di frodi si attesta la Sicilia con il 13,1% e un incremento del 5,6% rispetto all'anno precedente. Seguono Lazio (9,3% sul totale, +1,8%), Puglia (98,9% sul totale, -16,9%) e Piemonte (7,4% sul totale, +24,2%). Tra le regioni meno colpite dal fenomeno risultano la Valle d'Aosta con lo 0,1% di incidenza sul totale delle frodi in Italia, in diminuzione dell'1,3%, e il Molise con lo 0,5% di frodi sul totale, con un calo del 21,8% rispetto al 2022.

