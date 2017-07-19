Credito: Crif, balzo in avanti di Toscana, Valle d'Aosta e Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Nel complesso, la regione con la quota piu' elevata di popolazione maggiorenne con almeno un rapporto di credito attivo e' la Toscana, con il 67,8% del totale, seguita dalla Valle d'Aosta (con il 67,2%) e dal Lazio (con il 66,4%). All'estremo opposto del ranking si colloca il Trentino-Alto Adige, regione in cui solamente il 32,5% della popolazione risulta avere almeno un rapporto di credito attivo, preceduto dalla Basilicata (con il 47,8%) e dalla Campania (con il 52,7%). E' la fotografia al primo semestre del 2025 della Mappa del Credito di Crif diffusa oggi.

Nel primo semestre 2025, le regioni in cui i cittadini ogni mese sostengono la rata piu' elevata sono il Trentino-Alto Adige, con 405 euro di media, la Lombardia (317 euro) e il Veneto (305 euro). Seguono l'Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente con 299 e 295 euro.

Nel complesso, e' al Sud e nelle Isole che troviamo le rate mensili piu' leggere, soprattutto in Calabria, in Sardegna e in Sicilia, dove si attestano a 237 euro di media in virtu' di una maggiore incidenza dei prestiti finalizzati, che hanno un importo piu' contenuto rispetto alle altre forme tecniche.

Per quanto riguarda l'esposizione residua ancora da rimborsare, per estinguere i finanziamenti in corso, troviamo il Trentino-Alto Adige in vetta al ranking nazionale, con 49.226 euro, in calo rispetto ai 52.059 euro del 2024, seguito dalla Lombardia, che si colloca al secondo posto della graduatoria con 40.294 euro. Seguono l'Emilia-Romagna, che con 38.274 euro supera di poco il Veneto, con 38.232 euro, e il Friuli-Venezia Giulia, con 36.602 euro.

All'estremo opposto, con 19.292 euro, i cittadini della Calabria risultano avere un debito residuo pari a meno della meta' di quello dei trentini, in virtu' di un peso dei mutui casa inferiore alla media. Insieme alla Sicilia e al Molise, sono le sole tre regioni in cui il valore che rimane ancora da rimborsare risulta inferiore ai 22.000 euro.

