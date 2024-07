Credito: Crif, -32% truffe su carte di credito nel 2023, importo medio 7.500 euro -2

Elettrodomestici i piu' acquistati in maniera fraudolenta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - Tra i principali beni acquistati in modo fraudolento, secondo l'Osservatorio Crif - Mister Credit sulle frodi creditizie, nonostante una leggera contrazione rispetto all'anno precedente, gli elettrodomestici rimangono la categoria di beni piu' ambita, con una quota del 26,4% dei casi analizzati. In ascesa le frodi nel comparto auto-moto che fa segnalare un aumento del 29,4%, toccando un'incidenza dell'11,3% sul totale dei casi. Anche il comparto dei consumi, che include tra gli altri abbigliamento sportivo e beni di lusso, registra un incremento del +68,4% delle frodi, attestandosi all'8,4% del totale. Non sfuggono alle mire dei truffatori neanche le 'spese per la salute', come quelle mediche o odontoiatriche, che vedono un aumento del +13,7% dei casi di frode. Anche il settore dell'arredamento non e' immune alle frodi, con un incremento del +11,9% dei casi registrati.

com-bla

(RADIOCOR) 28-07-24 13:20:22 (0270) 5 NNNN