Credito Cooperativo Veneto: educazione finanziaria per 1400 studenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Parte per 1400 studenti l'educazione finanziaria del Credito Cooperativo a scuola. Le Federazioni regionali del Veneto e del Nord Est hanno unito le forze per offrire ai ragazzi delle scuole superiori un percorso di 4 appuntamenti sull'economia, la finanza, la monetica con occhio alle nuove tecnologie, all'AI e alla sostenibilita'. Il progetto si concludera' a maggio con le visite in Banca. Un progetto in cui la Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo e la Federazione del Nord Est in collaborazione con Irecoop Veneto e l'Universita' di Padova hanno supervisionato format, contenuti, organizzazione, collegamento con le Bcc associate e comunicazione per dare qualita' al percorso e coinvolgere gli Istituti scolastici e gli studenti. Lorenzo Liviero, Presidente di Federazione del Nord Est e Flavio Piva, Presidente della Federazione Veneta Bcc: "L'educazione economico-finanziaria e' oggi per i ragazzi sempre piu' una chiave di lettura della realta'. Possedere competenze economiche e finanziarie e' importante nell'immediato, perche' i giovani gia' compiono scelte finanziarie, ma lo e' anche e soprattutto per il loro benessere futuro. Questo - sottolineano i presidenti delle due Federazioni - vale oggi molto piu' che in passato: l'aspettativa di vita e' aumentata e con sistemi pensionistici meno generosi i giovani si troveranno ad avere una responsabilita' maggiore nella formazione del risparmio per l'eta' anziana e una vita lavorativa frammentata. Con l'avvento dell'era digitale una formazione economico-finanziaria a scuola e' quanto mai necessaria. Il Credito Cooperativo svolgera' un ruolo essenziale per essere vicino al territorio e seminare alcune pillole di conoscenza per essere di supporto, di aiuto e per orientare le nuove generazioni ad uno sviluppo sostenibile e consapevole'.

Ann

(RADIOCOR) 12-01-25 17:05:03 (0403) 5 NNNN