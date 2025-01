Credito Cooperativo Veneto: educazione finanziaria per 1400 studenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Le lezioni di educazione finanziaria per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado del Veneto su iniziativa del il Credito Cooperativo sono state precedute da un kick off per la presentazione delle attivita' e degli argomenti, con l'abbinamento delle scuole alle Bcc del loro territorio.

Le due Federazioni che hanno riunito infatti 12 banche di Credito Cooperativo della regione hanno congiunto le forze, investendo sui giovani con un percorso formativo di educazione finanziaria, che quest'anno coinvolgera' 26 Scuole Superiori, 65 classi e due gruppi elettivi da 91 studenti che volontariamente hanno scelto questa proposta formativa. In tutto gli oltre 1400 studenti coinvolti e i piu' di quaranta docenti che attraverso questo corso avranno modo di aggiornarsi e di approfondire la materia. Le lezioni da due ore ciascuna tenute da docenti universitari si terranno nell'Aula Magna di ogni Istituto e saranno seguite a fine percorso tra marzo e aprile 2025 da una visita nella Banca di Credito Cooperativo competente per territorio. Qui gli studenti potranno verificare le informazioni, fare esperienza diretta e confrontarsi con i funzionari del front office e degli uffici centrali sui vari temi di maggior interesse.

Nelle 4 lezioni saranno trattate tematiche inerenti il processo lavoro-reddito-consumo, il risparmio, gli investimenti e i rischi; ma si parlera' anche di mercati finanziari, della banca e della gestione del denaro, con un approfondimento sul Credito Cooperativo e le banche di territorio. Ai ragazzi verra' spiegato lo sviluppo di un progetto imprenditoriale su Business Plan con l'elaborazione dell'idea imprenditoriale attraverso lo studio di fattibilita' tecnica del progetto (processo produttivo, necessita' di investimenti in impianti, manodopera e servizi quali trasporti, energie, telecomunicazioni) e attraverso lo studio di fattibilita' economico - finanziaria. Altro tema fondamentale delle lezioni previste dal corso riguardera' i pagamenti digitali e la sicurezza, la previdenza e la cultura assicurativa. Lorenzo Liviero, Presidente di Federazione del Nord Est e Flavio Piva, Presidente della Federazione Veneta Bcc: 'I nostri formatori sono docenti universitari e quest'anno non terranno lezioni frontali ad una classe, ma a platee piu' nutrite, da 2 a 4 classi. In piu' ci sono i gruppi elettivi di studenti che volontariamente hanno aderito ai corsi in orari post lezione. Con questa formula abbiamo rivolto l'offerta a un numero maggiore di studenti del 50% in piu' rispetto all'anno scorso, seminando il nostro messaggio in modo piu' ampio e capillare nel territorio di nostra competenza e senza sovrapposizioni'.

