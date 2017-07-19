Credito consumo: First Cisl, nel Mezzogiorno compensa minore reddito disponibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - Il credito al consumo nelle regioni del Mezzogiorno tende a compensare il minor reddito disponibile delle famiglie. L'evidenza emerge da un'indagine realizzata dalla Fondazione Fiba del sindacato First Cisl. Le regioni piu' ricche, quelle cioe' con redditi piu' elevati - come Lombardia, Emilia Romagna e Veneto - presentano livelli di credito al consumo pro capite medio-alti, ma con un rapporto rispetto al reddito piu' contenuto, generalmente inferiore al 6% (contro una media nazionale del 6,9%). Diversa la situazione nel Mezzogiorno, dove si registrano redditi medi piu' bassi (compresi tra 32.000 e 35.000 euro annui) ma livelli di credito al consumo relativamente piu' elevati, con un rapporto tra credito al consumo e reddito superiore alla media nazionale.

E' il caso di Calabria (9,7%), Sicilia (9,4%) e Sardegna (8,5%) "dove il ricorso al credito al consumo sembra compensare la minore disponibilita' di reddito delle famiglie".

Se si prende in considerazione l'ammontare di credito al consumo per abitante, il quadro mostra un numero rilevante di regioni con livelli nettamente superiori alla media nazionale (pari a 2.951 euro pro capite). Umbria, Lazio e Toscana occupano le prime posizioni della classifica con un credito al consumo procapite di oltre 3.300 euro.

com-Ggz.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-12-25 10:56:32 (0253)PA 5 NNNN