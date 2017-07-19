Credito: Affide chiude 2025 con 400 mln prestiti su pegno e 46 mln vendite in asta

144mila nuove polizze, 1.200 euro importo medio/operazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 gen - Con oltre 400 milioni di euro di prestiti su pegno e piu' di 46 milioni di euro di vendite in asta Affide, la piu' grande societa' finanziaria in Italia e in Europa specializzata nel credito su pegno, chiude il 2025 con risultati fortemente in crescita. In un anno contraddistinto da quotazioni record del valore dell'oro, i numeri confermano il ruolo del metallo giallo come bene rifugio per le famiglie e quello del pegno come strumento di liquidita' semplice e regolato. Nel corso dell'anno Affide ha superato i 400 milioni di euro di prestiti su pegno, con 144mila nuove polizze con importo medio per operazione di circa 1.200 euro e un aumento di oltre il 10% di nuovi clienti. A rafforzare la rete fisica e' inoltre arrivata la nuova filiale di Roma in via Battistini, dotata di un caveau di ultima generazione, che porta a 39 il numero delle sedi nazionali di Affide.

