Credito: Abi Abruzzo, stimolare investimenti con il Fondo di garanzia Pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 dic - In una fase di debolezza della domanda di credito da parte delle imprese e riflessi delle incertezze congiunturali e geopolitiche sui settori centrali per il territorio e sui comparti produttivi piu' strettamente legati all'export, il Fondo di garanzia per le PMI rappresenta uno strumento fondamentale di politica economica che, in questi anni, ha dimostrato di favorire con efficienza ed efficacia l'accesso al credito delle imprese.

E' il tema posto dalla Presidente della Commissione regionale Abi Abruzzo, Valeria Nina Franceschini, nel corso di una sessione conclusiva della Commissione per il 2024 concentrandosi sulle prospettive economiche dell'Abruzzo.

'Sul tema delle garanzie e della collaborazione pubblico-privato - ha affermato Franceschini - ruota l'opportunita' di attivare nuovi investimenti in particolare nell'area delle filiere strategiche'. In numeri, si rileva che in Abruzzo, tra gennaio e settembre 2024, il Fondo ha registrato 3.673 domande accolte, attivando oltre 703 milioni di euro di nuovi finanziamenti con particolare riferimento ai settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio; lavori di costruzione specializzati e costruzione di edifici; attivita' dei servizi di ristorazione; trasporto terrestre e mediante condotte; fabbricazione di prodotti in metallo; coltivazioni agricole e prodotti animali.

