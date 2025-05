Credito: 4,6 mln italiani senza sportelli bancari e 6,3 mln in Comuni con unica filiale

WeUnit.it: chiusi 609 sportelli sul territorio nel 2024 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Oltre 4,6 milioni di italiani vivono in Comuni senza sportelli bancari e quasi 6,3 milioni in Comuni con un'unica filiale. Il fenomeno e' allarmante nelle regioni del Sud e nelle aree montane, dove la popolazione e' spesso piu' anziana e con minore accesso ai servizi digitali, aumentando cosi' il rischio di esclusione finanziaria. La ritirata delle banche dai territori ha subi'to una forte accelerazione lungo la Penisola nel decennio 2014-2024. La chiusura di 609 sportelli bancari nel 2024 ha portato a un saldo negativo di 508 unita'. Secondo quanto ripreso dall'Ufficio Studi WeUnit.it la situazione piu' grave si riscontra in Molise, dove oltre l'83% dei comuni non ha piu' alcuno sportello bancario. La Calabria segue con il 74% dei Comuni senza filiali, mentre in Valle d'Aosta questa condizione riguarda il 73% dei Comuni.

Anche il Piemonte e l'Abruzzo registrano percentuali elevate, con il 64,4% e il 61,3%.

