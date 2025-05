Credito: 4,6 mln italiani senza sportelli bancari e 6,3 mln in Comuni con unica filiale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Situazioni ancora critiche ma con percentuali inferiori si trovano in Liguria (56,4%) e Campania (55,3%). Nel Lazio oltre la meta' dei Comuni non ha sportelli, cosi' come in Basilicata. Al contrario, le Regioni dove il fenomeno e' molto piu' contenuto sono l'Emilia Romagna, con solo l'8,5%, la Toscana con il 10,3%, e il Trentino-Alto Adige con il 14,1%. Anche il Veneto e la Puglia mostrano un impatto limitato, con meno di un terzo dei comuni colpiti. Accanto ai Comuni del tutto desertificati, esistono moltissimi Comuni che dispongono di una sola filiale bancaria, condizione comunque fragile. In Sardegna oltre il 50,7% si trova in questa situazione. Anche il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia mostrano alti livelli di vulnerabilita', con il 44,9% e il 32,1% dei Comuni con una sola filiale. Nel confronto con l'anno precedente, l'ufficio Studi WeUnit.it nota una generale diminuzione del numero di sportelli in tutte le Regioni, tranne in Liguria, dove la situazione e' rimasta invariata.

Il calo piu' marcato e' in Valle d'Aosta, con -7,5%, seguita da Umbria (4,3%), Sardegna (3,9%), Molise (3,8%) e Campania (3,6%).

