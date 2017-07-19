Credito: +3% richiesta media a 138mila euro in 2025 (Facile.it-Mutui.it) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Nel 2025 il valore medio dell'immobile oggetto di mutuo e' stato di circa 208.500 euro, stabile rispetto al 2024, mentre sono aumentati la durata media del finanziamento, da 24 a 25 anni, e l'Ltv (loan to value), da 71% a 73%. Significativo l'andamento delle surroghe: il peso percentuale delle richieste e' diminuito del 20% su base annua, passando dal 29% del 2024 al 23% del 2025. Quanto ai soli mutui richiesti per la prima casa, emerge che e' aumentato sia l'importo medio richiesto, di 145.018 euro (+4%), sia il valore medio dell'immobile, a 198.728 euro (+4%). Rimangono sostanzialmente stabili, invece, l'eta' media del richiedente (37 anni e mezzo) e la durata del piano di ammortamento (26 anni). Secondo le simulazioni di Facile.it e Mutui.it oggi per un finanziamento medio da 126mila euro da restituire in 25 anni a copertura del 70% del valore dell'immobile le migliori offerte a tasso fisso disponibili online partono da un tasso (Tan) del 3,23% con rata di 613 euro. Per quanto riguarda i tassi variabili, oggi sono i piu' convenienti; le migliori offerte online, per un mutuo medio, partono da un tasso (Tan), il 2,29%, con una rata di 552 euro, quindi 61 euro in meno rispetto alla migliore fissa.

