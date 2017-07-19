Credito: +15% a 370 mln prestiti per studio erogati in 12 mesi

Facile.it-Prestiti.it, +3% a 6.900 euro media su base annua (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Caro-scuola, le associazioni dei consumatori hanno denunciato aumenti che, in alcuni casi, superano il 20% e forse anche per questo non mancano gli italiani che scelgono di ricorrere ad un prestito personale per far fronte ai costi di istruzione. Secondo le stime elaborate da Facile.it e Prestiti.it, negli ultimi 12 mesi sono stati erogati oltre 370 milioni di euro in prestiti personali per pagare le spese legate a scuola, universita' e formazione, valore in aumento di circa il 15% rispetto all'anno precedente. Dall'analisi di un campione di oltre 750mila richieste raccolte da Facile.it e Prestiti.it nell'ultimo anno chi ha presentato domanda di finanziamento per coprire i costi legati allo studio ha puntato ad ottenere in media 6.916 euro, +3% su base annua.

Com-Pan

(RADIOCOR) 31-08-25 16:35:16 (0341) 5 NNNN