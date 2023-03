Credit Suisse: giornata da dimenticare, rassicurazioni non bastano e sprofonda in Borsa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Giornata da dimenticare per Credit Suisse, che ha accusato il peggiore scivolone della sua storia. I titoli hanno chiuso in ribasso del 24,24%, attestandosi a 1,7 franchi svizzeri, dopo aver toccato un ribasso attorno al 30%, raggiungendo il minimo storico di 1,55 franchi.

A poco sono valse le rassicurazioni del presidente, Axel Lehmann, che ha detto che l'istituto non ha bisogno di aiuti governativi. Il manager ha inoltre sottolineato che Credit Suisse ha 'solidi ratios finanziari'. Tuttavia non e' riuscito a fermare l'emorragia di vendite che si sono scatenate sulle azioni. Complice il fatto che le autorita' finanziarie svizzere e il governo non hanno proferito parola per tutta la giornata. Per altro malgrado le sollecitazioni dell'istituto stesso, secondo quanto riportato dal Financial Times, che ha citato fonti anonime. In particolare secondo il quotidiano Credit Suisse avrebbe chiesto 'un gesto di sostegno' alla Banca centrale svizzera e all'autorita' di Borsa, la Finma. Comunque anche il direttore generale, Ulrich Korner, ha detto: 'siamo una banca solida, di dimensioni mondiali e sotto la regolamentazione svizzera'.

L'inquietudine sullo stato di salute di Credit Suisse ha superato le frontiere elvetiche, tanto che il Tesoro americano e' sceso in campo dicendo di 'sorvegliare la situazione e di essere in contatto con gli omologhi internazionali'. Inoltre la premier francese, Elisabeth Borne, ha pubblicamente chiesto alle autorita' svizzere di risolvere il problema, svelando anche che il ministro delle finanze francese parlera' con l'omologo svizzero.

Riepilogando la giornata, le azioni di Credit Suisse hanno iniziato a precipitare dopo che Ammar al-Khudairy, presidente della Banca nazionale saudita, primo azionista dell'istituto svizzero, ha detto che non verra' fornita liquidita' in caso di necessita', visto che non potra' essere superata la soglia del 10% nel capitale. Quota che la banca saudita detiene dallo scorso anno (ha il 9,8% per l'esattezza), quando sottoscrisse un aumento di capitale, scendendo in campo per salvare l'istituto. In base alla legge svizzera la soglia potrebbe essere superata soltanto dopo il semaforo verde della Finma. Ad ogni modo al-Khudairy si e' definito 'soddisfatto' del programma di ristrutturazone del Credit Suisse, definendola una 'banca molto solida'. Fondata nel 1856, Credit Suisse e' considerata un pilastro della finanza svizzera, che ha contribuito sia allo sviluppo delle ferrovie nel Paese sia alla nascita di colossi assicurativi come Swiss Re o Swiss Life o al finanziamento di grandi imprese industriali, tra cui la antenata di ABB. Da due anni, pero', l'istituto e' nella tormenta, dopo il fallimento della finanziaria britannica, Greensill, che aveva rappresentato l'inizio di una serie rovinosa di scandali che l'hanno reso fragile. A riprova dal marzo 2021 le azioni hanno perso l'83% del proprio valore. 'La pressione su Credit Suisse si e' scatenata in un mercato gia' nervoso', ha commentato Jane Foley, analista di Rabobank. Le dichiarazioni del presidente della banca saudita hanno in pratica toccato corde sensibili, in un momento in cui gli investitori si interrogano sul rischio contagio, dopo il fallimento della banca americana Svb. 'Se Credit Suisse non si trova ad affrontare problemi esistenziali, significa che potremmo essere davanti a qualcosa di grosso', ha commentato Neil Wilson, analista di Finalto. Del resto a differenza di Svb, Credit Suisse fa parte delle 30 banche a livello mondiale considerate come troppo grandi per poter fallire. Ma proprio per questo la banca svizzera deve rispettare una normativa severa, in modo da tenere sotto controllo situazioni di choc. La Banca centrale svizzera, comunque, oggi non ha voluto formulare commenti.

Da ricordare che Credit Suisse ha lanciato a ottobre un vasto programma di ristrutturazione. Alcuni azionisti, pero', hanno gettato la spugna, come la societa' americana Harris Associates, azionista di lungo corso, che la scorsa settimana ha rivelato di aver venduto la sua intera partecipazione. Lo scorso febbraio Credit Suisse ha annunciato di avere chiuso il 2022 con una perdita di 7,3 miliardi di franchi svizzeri (circa 7,4 miliardi di euro), risentendo di massicci prelievi da parte dei suoi clienti. Ha inoltre gia' avvertito di aspettarsi una perdita prima delle imposte 'consistente' anche per il 2023.

