Credit Suisse: Bns, se necessario pronti a fornire liquidita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Il valore di borsa di Credit Suisse e il valore dei suoi titoli di debito hanno risentito particolarmente delle reazioni del mercato degli ultimi giorni - prosegue il comunicato aggiungendo che la Finma e' in stretto contatto con la banca e ha accesso a tutte le informazioni rilevanti per il diritto di vigilanza. "A fronte di questo contesto, la Finma conferma che Credit Suisse soddisfa i requisiti patrimoniali e di liquidita' piu' elevati applicabili alle banche di rilevanza sistemica. Inoltre, la Bns provvedera' liquidita' alla banca che opera a livello globale, se necessario. La Finma e la Bns stanno monitorando gli sviluppi molto da vicino e sono in stretto contatto con il Dipartimento federale delle finanze per garantire la stabilita' finanziaria".

