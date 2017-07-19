Creator economy: per Agcom responsabilita' si estende a chi commissiona contenuti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - Con la pubblicazione delle Faq operative alla Delibera 197/25, l'Agcom ha reso sistematiche e operative le indicazioni sul ruolo dei content creator e, soprattutto, ha chiarito un passaggio che riguarda direttamente chi investe in queste attivita'. In un contesto in cui la creator economy in Italia continua a crescere, il mercato il 2025 a 490 milioni di euro, con una previsione di crescita a 550 milioni nel 2026, l'Agcom ha chiarito che la responsabilita' non si esaurisce in chi pubblica il contenuto, ma risale lungo tutta la filiera, inclusi eventuali soggetti intermediari come agenzie e consulenti. 'L'errore piu' diffuso e' continuare a trattare queste regole come un problema del creator', spiega Alessandro Vercellotti, avvocato e fondatore di Legal for Digital, studio legale italiano specializzato nel diritto del digitale. 'In realta' il tema riguarda anche chi commissiona, approva o gestisce queste collaborazioni. Se un contenuto nasce all'interno di un accordo, e' difficile sostenere che chi lo ha promosso o finanziato sia un soggetto passivo', aggiunge. Le sanzioni previste dalla delibera possono arrivare fino a 600.000 euro.

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(RADIOCOR) 30-04-26 14:33:52 (0601) 5 NNNN