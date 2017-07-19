Creator economy: +50% investimenti nel 2026, vincono micro influencer

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mar - Addio ai mega influencer ma il marketing social e' ormai un imperativo. Se nel 2025 si e' registrata in Europa una spesa media in collaborazioni da parte di aziende e agenzie di marketing di 175mila euro, nel 2026 il 72% aumenta i budget fino al 50% in piu', confermando il trend di crescita della creator economy come motore chiave, con i brand sempre piu' attenti alla scelta dei creator. E' quanto fotografato da uno studio di Kolsquare, piattaforma specializzata in influencer marketing, in collaborazione con NewtonX, che ha preso in esame le attivita' di oltre 600 aziende attive in diversi ambiti per delineare sfide e trend del settore a livello europeo. Il social preferito rimane Instagram, utilizzato dal 93% di chi investe in influencer marketing, seguito da TikTok (79%), YouTube (69%), Facebook (54%) e Linkedin (34%), mentre i formati che domineranno la scena nel corso dell'anno sono i video brevi e i contenuti generati dagli utenti.

Dopo i casi di cronaca, l'Italia spicca nel panorama europeo per la centralita' della condotta etica dei creator come fattore di scelta nelle collaborazioni, segnalata da un intervistato su due, sebbene lo stile nella produzione dei contenuti rimanga il criterio principale per il 68% degli addetti ai lavori. Quanto alle preferenze dei social media, l'Italia, che vanta circa 38mila creator professionisti, e' il primo Paese per utilizzo di Pinterest (su cui investe il 16% delle aziende)e secondo per Twitch (20%) dopo la Francia, a testimonianza della propensione a sperimentare strade poco battute altrove. E' anche il Paese nel quale vengono meno internalizzate le attivita', al punto che il 64% dei brand ricorre ad agenzie esterne, e dove l'attenzione al ritorno di investimento e' piu' alta. Tra le sfide principali viene segnalata la ricerca dell'equilibrio tra liberta' creative degli influencer ed esigenze comunicative dei brand, tant'e' che si fa meno ricorso a sistemi di affiliazione e collaborazioni sul lungo periodo e si punta maggiormente sui contenuti sponsorizzati, che vedranno aumentare i budget dedicati nel 65% dei casi.

ami

(RADIOCOR) 14-03-26 11:24:39 (0213) 5 NNNN