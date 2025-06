Cre'dit Mutuel: debito subordinato, a maggio domanda record di nuove emissioni - PAROLA AL MERCATO

di Paul Gurzal* e Je're'mie Boudinet** (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - La spinta al rialzo del debito subordinato e' ripresa, senza tener conto delle preoccupazioni macroeconomiche e politiche. Tutti i segmenti hanno registrato performance positive a maggio, con i CoCo AT1 europei denominati in euro tornati sulla scena, in positivo del +1,9%, mentre gli AT1 in euro sono saliti del +1,6% nello stesso periodo, e altre asset class sono avanzate dello 0,8-1% (ibridi, Tier 2 bancari e assicurativi).

Analogamente al mercato europeo High Yield, gli investitori dispongono di liquidita' che desiderano investire, il che si traduce in un costante aumento dei prezzi e in uno squilibrio tra i titoli richiesti in vendita e quelli disponibili all'acquisto. Gli investitori, infatti, sono riluttanti a cedere le proprie posizioni ma allo stesso tempo desiderano integrare i portafogli. Considerato che la liquidita' al momento non e' ottimale (e' difficile per le controparti trovare titoli di debito sul mercato, per giunta senza la volonta' di pagare in eccesso), l'attenzione si concentra sul mercato primario, che ha vissuto un maggio molto attivo in tutti i segmenti, approfittando del ritorno alla calma e di una finestra favorevole per nuove emissioni. A maggio sono stati emessi nuovi AT1 per un controvalore superiore ai 6 miliardi di euro, con alcune operazioni che hanno registrato una domanda superiore di quasi dieci volte rispetto all'offerta (come nel caso di Commerzbank), a conferma di una domanda molto forte in un contesto in cui gli AT1 offrono ancora valutazioni interessanti in termini di spread. Questo ha permesso l'ingresso sul mercato primario di nuovi emittenti, come la banca greca Eurobank, che ha collocato con successo il suo primo CoCo AT1 con una cedola del 6,625% - pari a quella di Commerzbank del giorno precedente - ma con una data di call leggermente piu' lontana, dimostrando come le banche greche godano ormai della piena fiducia degli investitori.

Anche sul fronte dei titoli societari ibridi, il mercato primario ha riservato alcune sorprese. Oltre al ritorno in favore di Volkswagen, che ha raccolto una domanda molto elevata su due nuove emissioni, si e' assistito al rientro di emittenti che erano lontani dai radar di questo segmento da tempo, come Air France-KLM e Sudzucker, che hanno emesso debito con cedole rispettivamente del 5,75% e del 5,95%, in linea con i rating BB- e BB. E' da segnalare il debutto dell'italiana Prysmian, azienda specializzata nel settore dei cavi, che ha emesso e collocato il suo titolo al 5,25%. Il debito e' stato in breve molto richiesto anche sul mercato secondario, dove ha superato la pari in tempi molto rapidi.

*Co-Head of Fixed Income **Head of Financial and Subordinated Debt di Cre'dit Mutuel Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

