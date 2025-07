Cre'dit Mutuel AM: nessuna modifica ai tassi da parte della Bce - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - Infine, anche se i rischi per la crescita continuano a tendere verso il basso, Christine Lagarde, in gran parte a causa delle tensioni commerciali globali e delle incertezze relative, dovrebbe evidenziare diversi fattori che continuano a sostenere una ripresa graduale a medio termine: un forte mercato del lavoro, salari reali in aumento, un allentamento delle condizioni di finanziamento e il sostegno fiscale senza precedenti in Germania. Per quanto riguarda l'inflazione, probabilmente la Presidente Lagarde ribadira' che i rischi sono bilanciati e che un mancato raggiungimento dell'obiettivo sembra improbabile. Inoltre, dovrebbe minimizzare l'impatto dell'apprezzamento dell'euro, affermando ancora una volta che la BCE non ha come obiettivo il tasso di cambio.

Per riassumere, la BCE dovrebbe fare una pausa a luglio mentre attende la pubblicazione a settembre delle proiezioni macroeconomiche aggiornate. Alla conferenza stampa, Christine Lagarde dovrebbe sottolineare l'importanza di mantenere una politica monetaria cauta e flessibile, basata su una continua valutazione del rischio, senza pero' fornire indicazioni esplicite sulle mosse future dei tassi.

* Senior Strategist di Cre'dit Mutuel Asset Management "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

red-

(RADIOCOR) 22-07-25 12:28:06 (0309) 5 NNNN