Cre'dit Mutuel AM: il ritorno del rischio inflazione - PAROLA AL MERCATO

di Francois Rimeu* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - La situazione riguardo allo stretto di Hormuz resta difficile da valutare.

Nonostante i mercati petroliferi sembrino aver trovato un equilibrio temporaneo, la sostenibilita' di questa stabilita' resta incerta. Eppure il petrolio e' solo una parte della questione: i fertilizzanti, l'alluminio, l'urea e il gas naturale liquefatto sono anch'essi coinvolti nello shock globale da offerta, che sta riattivando pressioni inflazionistiche. Per le banche centrali, il rischio che le previsioni sull'inflazione perdano il loro ancoraggio sta complicando le prospettive di politica monetaria e alimentando una nuova ondata di volatilita' sui mercati obbligazionari.

Dopo gli shock inflazionistici scatenati prima dalla pandemia e poi dalla guerra tra Russia e Ucraina, le attuali tensioni in Medio Oriente stanno creando una nuova ondata di pressioni inflazionistiche. Gli ultimi dati indicano che alla fine di maggio l'inflazione nell'area euro si attestava al 3,2%, una cifra che potrebbe muoversi al rialzo nei prossimi mesi in caso di proseguimento del conflitto. Negli Stati Uniti il quadro e' simile, l'inflazione ha raggiunto il 4,2% anno su anno a fine maggio. Anche qui i rischi restano al rialzo.

Per le banche centrali, questo apre alla possibilita' che le attese di inflazione perdano il loro ancoraggio a seguito di shock economici successivi, il che forzerebbe i banchieri centrali a rivalutare l'outlook monetario. Di recente, la BCE, che a fine febbraio aveva anticipato una posizione di sostanziale stabilita' monetaria, ha alzato i tassi d'interesse e potrebbe farlo ancora una o due volte entro la fine dell'anno, a parita' di altre condizioni. Possiamo osservare un'inversione simile alla Federal Reserve. La banca centrale USA ha indicato in precedenza la possibilita' di tagliare i tassi ma ora i programmi sembrano cambiati.

A sua volta, questo contesto sta alimentando una crescente incertezza sui mercati obbligazionari e contribuisce a un nuovo rialzo della volatilita'. La volatilita' a 30 giorni sul Treasury americano a 10 anni e' salita da circa il 3,50% prima dello shock dello stretto di Hormuz a oltre il 5%.

Nell'area euro il movimento e' stato ancora piu' pronunciato, con la volatilita' a 30 giorni sul titolo di Stato francese a 9 anni che e' aumentata da circa il 3% a oltre l'8%.

La volatilita' restera' elevata? E' ben lontano dall'essere una certezza. Lo stretto potrebbe essere riaperto rapidamente e lo shock potrebbe sciogliersi. Nonostante cio', e' sempre piu' evidente che dal 2000 gli investitori operano in un mondo in cui l'inflazione e' diventata ancora una volta un rischio strutturale destinato a durare.

Di conseguenza, le obbligazioni Floating Rate Notes appaiono la soluzione piu' adatta perche' le loro cedole si resettano periodicamente, tipicamente su base trimestrale, e cio' consente loro di adeguarsi ai mutamenti delle politiche monetarie e a tassi d'interesse piu' alti. Inoltre, la loro sensibilita' ai movimenti dei tassi resta molto limitata e questo si traduce in un rischio duration minimo. Da ultimo, gli attuali livelli dei tassi offrono rendimenti storicamente interessanti. Nel panorama attuale, questi strumenti possono essere visti sempre meno come un'alternativa e piu' come la scelta piu' ovvia.

*Senior Strategist di Cre'dit Mutuel AM.

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(RADIOCOR) 18-06-26 16:27:54 (0520) 5 NNNN