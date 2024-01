Crai: partnership con Glovo in 8 punti vendita Lazio e Sardegna, target 100 a giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - Glovo, piattaforma di consegne multi-categoria, ha siglato un accordo quadro con Crai. Lo rende noto la societa' in un comunicato. I consumatori potranno cosi' beneficiare della spesa a domicilio in soli 30 minuti, sette giorni su sette.

La partnership ha previsto un'attivazione iniziale nel Lazio e in Sardegna, nelle citta' di Roma, Guidonia, Monterotondo, Cagliari e Olbia, coinvolgendo otto punti vendita, con l'obiettivo e' raggiungerne oltre cento entro giugno. Cosi', Crai rafforza il suo posizionamento territoriale con un modello omnicanale, posizionandosi come un vero e proprio player E-grocery, mentre Glovo potra' sviluppare ulteriormente il segmento Quick Commerce, ovvero la consegna degli ordini online in 30 minuti o meno e la sua offerta supermercati. 'La spesa online, ormai una prassi consolidata e in forte ascesa (+60% rispetto al 2022), dimostra il crescente interesse verso questo segmento. In questo contesto, Crai si distingue per eccellenza, capillare presenza sul territorio e l'impegno nella qualita' dei servizi", ha dichiarato Alberto Dolcetta, Director Q-Commerce and Brands Ads di Glovo Italia. "La partnership con Glovo rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento di una strategia territoriale e omnicanale - ha dichiarato Federica Palermini, Direttrice Marketing di Crai - Cosi' saremo ancora piu' vicini, presenti e raggiungibili dai nostri clienti'.

