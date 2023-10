Cpc Inox: lancia HydraToZero, progetto di tubature sostenibili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ott - La tecnologia HydraToZero e' gia' stata sperimentata con successo con 12 prove di posa in Lombardia, Toscana, Marche.

Cpc Inox ha inoltre gia' ottenuto tramite gara d'appalto la copertura di 460 allacci Inox da parte di Vivaservizi, societa' che gestisce la rete idrica della provincia di Ancona.

Grazie al progetto HydraToZero, Cpc Inox e' stata selezionata come azienda finalista per la sezione Materials del premio Bfwe Innovation Award, riconoscimento nato dalla joint venture fra BolognaFiere e Mirumir destinato alle innovazioni di prodotto, processo e servizio sviluppate da aziende che operano nel mondo scientifico e delle utilities.

'Siamo orgogliosi di presentare il progetto HydraToZero nel contesto di una manifestazione di riferimento internazionale come Accadueo', ha dichiarato Alberto Schiavo, Sales Manager di Cpc Inox. 'Il nostro progetto testimonia la nostra ricerca continua nel campo dell'innovazione e il nostro impegno ambientale, che stiamo intensificando sempre piu' come dimostrato dal nostro primo report di sostenibilita' pubblicato quest'anno. L'acciaio Inox e' un materiale estremamente malleabile e trasformativo e siamo fieri di portare in Italia la sua applicazione nel campo della rete idrica. Investiamo costantemente nel reparto R&S aziendale per dar vita a progetti che coniughino innovazione ed ecosostenibilita'. L'esempio virtuoso di un sistema di tubature e allacci in acciaio Inox attuato dai paesi del Far East dimostra che scommettere sul rinnovamento infrastrutturale e' necessario e sempre migliorativo. Con questo progetto abbiamo avuto modo di collaborare con realta' internazionali come Team Stainless e di attuare sul campo progetti di posa con diverse regioni italiane. Spero che HydraToZero, anche attraverso la presentazione a questo importante evento, possa avere sempre piu' risonanza fra gli esperti del settore e possa essere un sistema sempre piu' ricercato e adottato, per poter beneficiare di un risparmio non solo economico ma anche ambientale'.

com-Lab

(RADIOCOR) 14-10-23 12:44:00 (0182)ENE,UTY 5 NNNN