Covid: Zampa, Nei prossimi giorni rivedremo criteri fasce colore

Scuola: 'Regioni dicano se non sono in grado di riaprire' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 gen - 'Nei prossimi giorni saranno corretti alcuni dei 21 criteri che sono alla base della suddivisione dell'Italia in fasce di colore e questo ci portera' ad avere una piu' rigorosa gestione delle aree di rischio'. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa intervenuta su Radio Rai 1. 'Nelle prossime settimane - ha aggiunto - dobbiamo scongiurare un peggioramento dei dati perche' siamo ancora molto a rischio. Anche perche' sappiamo benissimo che stare molto chiusi in casa come e' avvenuto in questi giorni puo' contribuire a far aumentare i contagi'. Zampa ha fatto l'esempio del Veneto, assegnato in fascia gialla 'per un Rt di pochissimo inferiore a 1 ma di fatto in una situazione preoccupante'. Quanto al dibattito sulla riapertura delle scuole dal 7 gennaio, 'le Regioni non sembrano entusiaste - ha affermato Zampa -. Io sono dell'idea che le scuole devono riaprire perche' i ragazzi hanno pagato un prezzo gia' molto alto, ma per "restare aperte" e se le Regioni non sono in grado devono dirlo esplicitamente. In ogni caso parliamo di riaperture al 50%.

