Covid: von der Leyen, mi aspetto decisione Commissione su vaccini entro stasera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 dic - "E' un momento decisivo nel nostro sforzo per fornire vaccini sicuri ed efficaci ai cittadini europei. L'Ema ha appena fornito il proprio parere scientifico positivo per il vaccino BioNTech/Pfizer. Ora noi agiremo in fretta. Mi aspetto una decisione della Commissione entro stasera". E' quanto scrive la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen su Twitter dopo la decisione dell'Ema di convalidare il vaccino per il covid che dovrebbe ora essere distribuito in tutta Europa a partire dal 27 di dicembre.

Cop

(RADIOCOR) 21-12-20 15:57:55 (0434)SAN 5 NNNN