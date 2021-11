Covid: Veneto torna a superare la soglia dei 1000 casi giornalieri

I contagi registrati oggi dalla Regione arrivano a 1077 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 11 nov - Torna a superare la soglia dei 1000 casi al giorno in Veneto la Pandemia da Covid19. Il bollettino della regione Veneto indica i nuovi casi di Covid 19 registrati alle 8:00 del mattino di oggi a 1077. Il totale dei ricoverati positivi in area on critica arriva a 228, 52 i ricoverati in area critica. Sono 5 invece i decessi.

