Covid: Usa, rallenta campagna di vaccinazione, ieri 280 decessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 apr - Rallenta il ritmo della campagna di vaccinazione contro il coronavirus negli Stati Uniti. Nell'ultima settimana, somministrate in media 2,8 milioni di dosi, circa mezzo milione in meno rispetto al passo record tenuto circa un mese fa. Il 28,6% della popolazione statunitense e' interamente vaccinata e il 42,2% ha ottenuto almeno una dose. Il Maine e' lo Stato con la percentuale piu' alta di vaccinati (36,2%), l'Alaska quello con la piu' bassa (21,7%). Ieri, registrati meno di 32.000 nuovi casi, secondo i dati della Johns Hopkins University, in calo dai 53.363 di sabato. La media mobile su sette giorni era, sabato, di 59.586 nuovi casi, contro i 63.830 della media su 14 giorni, segno che il numero dei casi e' in calo. Ieri, registrate 280 morti, per un totale di 572.200. A proposito di vaccini, venerdi' sera e' stato riautorizzato l'uso di quello monodose di Johnson & Johnson.

Oggi, la casa farmaceutica francese Sanofi ha comunicato che collaborera' alla produzione del vaccino di Moderna per gli Stati Uniti.

