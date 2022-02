Covid: Usa, Pfizer e BioNTech rimandano richiesta ok per vaccino bimbi under 5

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 11 feb - Pfizer e BioNTech hanno annunciato di aver deciso di rimandare la loro richiesta alla Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia federale statunitense che regola il settore farmaceutico, per l'autorizzazione del vaccino contro il coronavirus per i bambini di eta' inferiore ai 5 anni. La scelta e' stata motivata con la volonta' di attendere i dati sull'efficacia della terza dose. Pfizer e BioNTech credono che i bambini con meno di 5 anni avranno bisogno di tre dosi per il massimo livello di protezione contro la variante Omicron e le future varianti. Il titolo di Pfizer cede lo 0,6%, quello di BioNTech sale del 2%.

