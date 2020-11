Covid: Usa, ieri oltre 1.200 morti, record di ricoverati per il 17esimo giorno di fila

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 nov - Ieri, gli Stati Uniti hanno registrato oltre 110.000 nuovi casi di coronavirus e un numero senza precedenti di ricoverati per il diciassettesimo giorno consecutivo. Oltre 1.200 persone sono morte, portando il totale a oltre 263.000, secondo i dati della Johns Hopkins University; in tutto, i casi registrati sono oltre 12,88 milioni. Diciassettesimo record consecutivo per il numero di ricoverati a causa del Covid-19, salito a 90.481, secondo i dati del Covid Tracking Project; solo poco piu' di due settimane fa, il numero di ricoverati superava per la prima volta le 60.000 unita'. Numero senza precedenti anche per i ricoverati in terapia intensiva, che sono 17.802.

