Covid: Usa, ieri 3.865 morti, secondo giorno consecutivo con record

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 07 gen - Ieri, per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti hanno registrato un numero record di morti per Covid-19. Secondo i dati della Johns Hopkins University, ieri sono morte 3.865 persone, dopo le 3.775 di martedi'. Secondo il Covid Tracking Project - che conteggia i morti per Covid-19 in modo diverso - la media dei morti negli ultimi sette giorni e' stata di 2.636 al giorno. I ricoverati, ieri, erano 132.476, un record. Dall'inizio della pandemia, oltre 361.000 persone sono morte negli Stati Uniti per il Covid-19, secondo la Johns Hopkins; oltre 21 milioni di persone hanno contratto il virus.

