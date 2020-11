Covid: Usa, contagi in aumento in 47 stati e record di ricoveri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 nov - Mercoledi' i casi confermati di coronavirus COVID-19 negli Stati Uniti e' salito a 9.394.282 milioni con infezioni in aumento in 47 stati e con il Nebraska che ha chiesto l'intervento di infermieri provenienti da altri stati per fronteggiare l'impennata di casi. Missouri, Oklahoma, Iowa, Indiana, Nebraska, North Dakota e New Mexico hanno stabilito record per il numero di pazienti ricoverati negli ospedali.

Con la corsa presidenziale ancora indecisa, il sondaggio AP Vote condotto su oltre 133.000 elettori ha rilevato che il candidato presidenziale democratico Joe Biden farebbe un lavoro migliore nel gestire la pandemia rispetto al presidente in carica Donald Trump, che e' considerato idoneo nel ricostruire l'economia, che ha perso quasi 11 milioni di posti di lavoro durante la crisi. Indipendentemente da chi vince, Trump rimarra' in carica fino al 20 gennaio e si prevede che continui a minimizzare la crisi e insistere sul fatto che il virus stia sparendo e che gli Stati Uniti hanno raggiunto un punto di svolta nella diffusione del Covid. I dati della Johns Hopkins University riportano 232.742 morti.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 04-11-20 18:06:06 (0608) 5 NNNN