Covid: Ue, non raggiunto target vaccinazioni per 'over 80' a fine marzo

Ue, entro fine giugno immunizzazione di massa sufficiente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 04 apr - La Ue non avrebbe raggiunto l'obiettivo di vaccinare l'80 per cento degli ottantenni contro il Covid-19 entro fine marzo. Stando ai dati del centro Ue per il controllo delle malattie (Ecdc) la media di 25 Stati, di cui pero' non fanno Germania, Spagna, Romania e Olanda, si attesta sul 60% per la prima dose e sul 36,5% per la seconda. In Italia e' stata inoculata la prima dose al 56,5% degli ottantenni, la seconda al 29,7%.

Oggi la Commissione europea ha indicato che entro fine giugno nella Ue potra' essere raggiunta una sufficiente immunita' di massa basandosi sul flusso delle consegne dei vaccini nei prossimi mesi e sul ritmo delle vaccinazioni.

Aps

(RADIOCOR) 06-04-21 19:19:25 (0490) 5 NNNN