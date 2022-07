Covid: terapie, Italia a macchia di leopardo su antivirali e anticorpi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - Italia a macchia di leopardo nell'erogazione delle terapie disponibili contro il Covid-19, cure che se date nei tempi giusti evitano ospedalizzazioni e rischi di complicanze. A parita' di diffusione del virus, ci sono Regioni che riescono a erogare antivirali e anticorpi e altre che ne erogano troppo pochi.

E' quanto emerge dall'ultimo Instant Report Covid-19 dell'Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'Universita' Cattolica). La media nazionale dei trattamenti con antivirali avviati per gli isolati a domicilio nell'ultima settimana risulta essere pari a 1.218 trattamenti ogni 100.000 abitanti. La Regione che ha avviato piu' trattamenti antivirali in rapporto al numero di isolati a domicilio ogni 100.000 abitanti e' la Valle d'Aosta (12.265 ogni 100.000 abitanti), al contrario la Calabria risulta essere la Regione con meno trattamenti avviati (531 ogni 100.000 abitanti). 'Le Regioni "virtuose" che utilizzano maggiormente gli antivirali e, al contempo registrano livelli di incidenza maggiori - spiega il direttore Altems Americo Cicchetti - risultano essere Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta. La differenza nelle strategie messe in campo dalle Regioni non va a ritrovarsi ne' nelle Linee di indirizzo ne' in un gradiente geografico, bensi' si suppone possa derivare da una differente organizzazione dei servizi erogati e messi in campo'.

com-Bag

(RADIOCOR) 14-07-22 14:01:53 (0365) 5 NNNN