Covid: Speranza, passano in area rossa Calabria, Toscana e Val D'Aosta

Confermato il passaggio in arancione del Lazio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmera' in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedi' 29 marzo. Lo comunica il ministero della Salute. "Passano in area rossa le Regioni Calabria, Toscana e Val d'Aosta - spiega una nota -. La Regione Lazio, invece, passa in area arancione a scadenza della vigente ordinanza", ossia da martedi'. Restano in rosso Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e alla Provincia Autonoma di Trento.

Dif

(RADIOCOR) 26-03-21 19:18:39 (0659)NEWS,SAN,PA 5 NNNN