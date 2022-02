Covid: Speranza, nelle scuole i vaccinati non andranno piu' in Dad

Ai turisti riconosciuto lo status del paese d'origine (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 feb - "Costruiamo un sentiero nuovo: prolunghiamo la vigenza del green pass dopo il booster da 6 mesi a tempo indefinito". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo chigi ricordando che sono 34 milioni gli italiani che hanno fatto il booster. "Sulle zone rosse - ha detto - le limitazioni ad esse connesse non riguarderanno la popolazione vaccinata". Al terzo punto il turismo: "Agli stranieri che arrivano in Italia - ha continuato - verra' riconosciuto lo status vigente nel paese d'origine al quale verra' aggiunto un tampone laddove sia previsto il green pass rafforzato".

Sulla scuola sono state fatte "scelte molto forti per continuare la didattica in presenza". "I vaccinati non andranno piu' in Dad - ha sottolineato - e nei pochi casi di classi in Dad, la quarantena e' dimezzata da 10 a 5 giorni.

Nella scuola dell'infanzia, le lezioni in presenza saranno sospese dopo 5 casi, nelle superiori dopo i 5 casi vanno in Dad i non vaccinati".

