Covid: Speranza, in zona arancione Abruzzo, Friuli V.G., Piemonte e Sicilia

Entrano in zona gialla anche Puglia e Sardegna (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 gen - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione che si aggiungono alla Valle d'Aosta. Restano ancora in fascia bianca Basilicata, Molise e Umbria.

