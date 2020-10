Covid: Sileri, non in previsione un altro Dpcm, ma continua monitoraggio (Radio 24)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - "Al momento non e' in previsione un altro Dpcm, ma continua l'azione di monitoraggio: sono state fatte critiche per due Dpcm ravvicinati, ma i numeri sono quasi raddoppiati da una settimana all'altra, con alcune aree del Paese nelle quali e' oggettivo il sovraccarico dei servizi sanitari". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. Sileri ha aggiunto di non aver visto i dati su palestre e piscine: "Immagino che i dati siano in possesso del Comitato tecnico scientifico ma io non li ho visti". "Io non sono molto preoccupato dei numeri - ha aggiunto -: e' chiaro che piu' circola il virus e piu' e' probabile che i soggetti piu' o meno giovani vanno a impegnare il Servizio sanitario con un rischio di sovraccarico. Ma questo ancora non sta avvenendo". Sileri, infine, ha detto di voler tornare all'attivita' di chirurgo: "Quello e' il mondo, do il massimo come viceministro, ma la mia vita e' fare il chirurgo".

