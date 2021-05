Covid: Sileri, 'green pass' essenziale senza discriminazione (Radio24)

Le varianti non preoccupano grazie ai vaccini modificabili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mag - Il green pass 'sara' essenziale per tante attivita' senza essere discriminatorio, perche' vale anche per il tampone. Pero' avere un green pass ti consentira' di fare praticamente tutto, certificare che si e' lontano dal virus puo' essere un ottimo incentivo'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a 24 Mattino su Radio 24. 'Gli esperimenti in discoteche di Milano e Gallipoli - ha aggiunto Sileri - servono anche per vedere il funzionamento del green pass con vaccino o tampone'. Il sottosegretario ha anche aggiunto che le varianti non devono destare troppe preoccupazioni. 'La variante indiana - ha detto - non mi preoccupa per due ragioni. La prima e' che non c'e' prova che eluda i vaccini e la seconda, piu' generale, e' che la ricerca ha fatto passi da gigante creando vaccini sicuri ed efficaci. Anche se emergesse una variante in grado di eluderli parzialmente, saremmo in grado di rispondere. Magari dovremmo rallentare l'avanzata contro il virus ma, visto che i vaccini possono essere modulari e modificabili, vinceremmo anche su questa eventuale variante. Direi che il peggio e' davvero alle spalle', ha affermato Sileri.

