Covid: Shanghai, gli Usa obbligano il personale del consolato a lasciare la citta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Preoccupati per il "benessere" dei cittadini americani, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver ordinato ai dipendenti non essenziali del loro consolato di lasciare Shanghai, sullo sfondo di un'epidemia e di un rigoroso confinamento nella metropoli. La capitale economica cinese sta affrontando la piu' grande ondata di Covid-19 dall'inizio della pandemia.

Per far fronte a questo, le autorita' stanno confinando nelle loro case quasi tutti i 25 milioni di abitanti. Ma la misura ha portato a blocchi logistici, con alcuni shanghainesi che lottano per ottenere scorte di cibo. Altra misura controversa: le persone che risultano positive al coronavirus, anche asintomatiche, vengono poste in isolamento in centri di quarantena improvvisati - con comfort e igiene a volte rudimentali. E' in questo contesto che Washington ha "ordinato" la partenza da Shanghai del suo personale non essenziale 'a causa dell'epidemia di Covid-19 in corso', ha affermato un portavoce in una nota dell'ambasciata degli Stati Uniti. Il numero delle persone interessate da questa decisione non e' noto e non e' stato subito chiaro se una partenza da Shanghai significhi un'uscita dal territorio cinese. 'Gli Stati Uniti non hanno priorita' piu' alta della sicurezza e della protezione dei cittadini americani all'estero, compreso il personale di Mission China e le loro famiglie', spiega la dichiarazione. I diplomatici americani avrebbero informato le autorita' cinesi delle loro 'preoccupazioni per la sicurezza e il benessere dei cittadini americani'.

