Covid: Schillaci, fase emergenziale in via superamento, ora bilanci post pandemia

Il ministro: 'Pazienti oncologici si vaccinino contro virus' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 dic - 'Stiamo finalmente superando la fase emergenziale del Covid-19, possiamo tracciare un bilancio degli effetti collaterali della pandemia e tra questi uno dei piu' dannosi e' rappresentato dal forte rallentamento e in alcuni casi dalla sospensione degli screening oncologici, specialmente durante la prima ondata. Queste interruzioni hanno determinato mancate diagnosi e un aumento dell'incidenza delle malattie oncologiche che sconteremo negli anni a venire'. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo alla presentazione del Rapporto Aiom-Airtum "I numeri del cancro", in corso a Roma al ministero della Salute.

'Il rischio di morte, tra le persone con storia di cancro e positivita' all'infezione da Sars-CoV-2, e 2-3 volte superiore tra quelle non vaccinate rispetto alle vaccinate', ha precisato poi Schillaci invitando questi pazienti fragili a vaccinarsi. 'La pandemia - ha affermato - ha messo in ulteriore risalto inoltre le fragilita' dell'offerta sanitaria rendendo ancora piu' evidente la necessita' di intervenire superando le diseguaguglianze. Ribadisco l'impegno a una rapida approvazione del Piano oncologico nazionale nell'ambito delle azioni per rafforzare su tutto il territorio la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza del malato oncologico. In occasione del Consiglio dell'Ue ho sostenuto l'adozione di una raccomandazione che oltre a potenziare i programmi di screening li estenda a tumori oggi non ricompresi. Servono poi - ha detto ancora Schillaci - forti investimenti nella ricerca con particolare attenzione alle scienza omiche, alla ricerca biomedica e alle tecniche di intelligenza artificiale. Da parte mia c'e' grande impegno a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare investimenti per approcci sempre piu' efficaci di ricerca, diagnosi e trattamento, per la tutela di tutti i pazienti e a sostegno di operatori, pazienti e familiari'.

