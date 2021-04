Covid: Sangalli ad assemblea Fipe, vogliamo riaprire in sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - "Vogliamo riaprire in sicurezza, perche' la risposta all'emergenza solo con 'piu' chiusure' e' ormai una scelta insostenibile dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale". Lo dice il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, intervenendo all'assemblea della Fipe, organizzata in Piazza San Silvestro a Roma. "Abbiamo investito nella sanificazione - ha detto - abbiamo accettato le regole del distanziamento, abbiamo rafforzato l'alleanza con i consumatori, abbiamo difeso i nostri collaboratori. E tutto per poter lavorare in sicurezza. Ci impegniamo sugli indennizzi a fondo perduto, che non sono sufficienti e che devono essere rafforzati. Ci siamo impegnati per spostare a lungo termine tutti quei costi, oggi insostenibili, che gravano sulle imprese. Penso alle tasse e alle tasse locali. Penso ai finanziamenti. Penso agli affitti. Penso alle bollette", ha spiegato.

