Covid: Salzano (Simest), problema per export ma puo' creare opportunita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Il Covid-19 porta con se' "grandi difficolta' nel momento della pandemia per l'export delle imprese italiane ma anche opportunita' e le istituzioni hanno l'obbligo di agire per facilitare questo processo di trasformazione delle imprese".

Lo ha affermato Pasquale Salzano, presidente Simest, intervenendo all'evento Reshape the world organizzato dal Sole 24 Ore. In particolare, ha spiegato Salzano "la pandemia ha reso le catene globali del valore piu' strette, piu' corte, si parla infatti di regionalizzazione, anche per sicurezza nazionale" e, ha continuato, "le nostre aziende si sono adeguate a questo". Tale situazione, ha specificato Salzano "ha conseguenze positive e negative", e sul fronte positivo, "una regionalizzazione in macro aree commerciali puo' voler dire opportunita' per le nostre imprese all'interno di filiere, come per esempio meccanica ed elettronica, in cui le nostre imprese sono assolute protagoniste". Dall'altra parte, pero', "le imprese hanno bisogno di garantire le posizioni conquistate in tutto il mondo" e "Simest ha il dovere di essere al fianco delle imprese per non perdere queste posizioni". Quindi, ha concluso, a fronte di "catene del valore piu' corte, catene produttive europee", si devono "ripensare i modelli di business e andare verso i settori della transizione energetica e tecnologica" che puo' essere la "strada per sopravvivere ed essere piu' forti sui mercati internazionali".

Fla-Sim

(RADIOCOR) 24-03-21 18:58:26 (0685)SAN 5 NNNN