Covid: Salute-Iss, indice Rt a 0,86 ma incidenza alta serve piu' rigore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 dic - "L'indice Rt e' a quota 0,86 nel periodo 25 novembre-8 dicembre 2020, ma l'incidenza in Italia rimane ancora troppo elevata e l'impatto dell'epidemia e' ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Tale situazione non permette un allentamento delle misure adottate nelle ultime settimane e richiede addirittura un rafforzamento delle stesse in alcune aree del Paese". Lo si legge nella bozza di monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Iss. "Si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza nella trasmissibilita' rispetto alla settimana precedente nell'intero Paese - continua il report - con ritorno di tre Regioni ad una trasmissibilita' compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto)".

