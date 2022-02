Covid: Rt scende 0,93 e incidenza a 1.362 casix100mila abitanti, in calo ricoveri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 feb - Con l'indice di contagio Rt che scende a 0,93 da 0,97 del monitoraggio precedente e l'incidenza a 1.362 casi per 100mila abitanti (periodo 28 gennaio-3 febbraio) dai 1.823 per centomila della rilevazione precedente e dai 2011 del 14-20 gennaio, l'epidemia di Covid in Italia mostra ulteriori segnali di rallentamento. Lo dicono gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanita'-ministero della Salute oggetto di analisi da parte della Cabina di regia. Al 3 febbraio l'occupazione dei posti letto in area medica e' al 29,5% (da 30,4%) del precedente monitoraggio, mentre i posti letto Covid nelle terapie intensive alla stessa data scendono nettamente, al 14,8% dal 16,7%. In via di miglioramento i dati di una serie di Regioni oggi in arancione: dalla Sicilia alla Valle d'Aosta all'Abruzzo al Piemonte.

Bag

(RADIOCOR) 04-02-22 09:33:18 (0204)SAN 5 NNNN