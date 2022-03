Covid: ricoveri, perdita economica del 189% per casi Covid e del 115% per non Covid

Costi 2020 a +18% sul 2019 al netto dei casi Covid (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - Una perdita economica totale (differenza tra tariffe e costi) del 115% per i casi non Covid e del 189% per i casi Covid. E una crescita dei costi pari a +18% rispetto al 2019, al netto dei casi Covid. Questi i dati di sintesi che emergono dallo "Studio Bussola" sui costi Covid 2020, che ha coinvolto ospedali in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, associati al Nisan (Network italiano sanitario), l'associazione scientifica che dal 2009 elabora i costi dei ricoveri e dei relativi standard economici e tecnici attraverso sistemi di indicatori. L'indagine ha esaminato i dati di 62 presidi di aziende ospedaliere e Asl, pari a una spesa globale di 11.384.962.660 euro, 2.114 unita' di diagnosi e cura e servizi tecnico-amministrativi delle aziende, per ognuna delle quali e' stata effettuata una analisi organizzativo-gestionale per ogni aggregazione di risorse (personale, farmaci, dispositivi chirurgici/sanitari, ecc.).

Sono stati calcolati i costi di 657.417 episodi di ricovero e 346.419 interventi chirurgici: in particolare, dei 27.299 ricoveri con diagnosi Covid. 'Dallo Studio Bussola - spiega Alberto Pasdera, Responsabile scientifico Nisan - e' emerso un costo molto elevato dei casi Covid, che rispetto alle tariffe - anche con la maggiorazione - comportano una perdita del 41% per i casi senza terapia intensiva e dell'82% per quelli con terapia intensiva. Comunque - precisa - il Covid ha colpito anche i casi "non Covid", in quanto essendoci stata una contrazione dei ricoveri i costi a parita' di Drg dei "non Covid", sono aumentati del 18%. In particolare, segnalo il Drg 541/542 per i pazienti intubati in terapia intensiva con un costo di 109.329 euro, che anche con una tariffa con aggiunta ex decreto 12 agosto 2021 e' di 50.809 euro, con una perdita pari a 58.520 a caso, pari al 115% della tariffa'.

